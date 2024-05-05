هل يجب على الأم الذهاب بنفسها لتنفيذ حكم رؤية الطفل؟.. محامي يجيب

لا يُلزم القانون المصري الأمّ بالذهاب بنفسها لتنفيذ حكم رؤية الطفل، بل يمكنها تفويض شخصٍ آخر مسؤولٍ وموثوقٍ به لاصطحاب الطفل وإيصاله إلى مكان اللقاء مع الأب، لكن ما هو التصرف الصحيح حال حضور الأم عدة مرات دون حضور الأب؟

من له حق الرؤية؟

أجاب عن ذلك المحامي محمد سلامة عبدالشهيد قائلًا إنَّ حكم الرؤية هو حق للأب أو الجد أو من تحدده المحكمة لرؤية الطفل الصغير، مشيرًا إلى أنّه لا يلزم أن تذهب الأم بنفسها بالذهاب إلى مكان تنفيذ الرؤية واصطحاب الصغير ويمكن لأي من أقاربها الذهاب بدلاً منها لأن المعيار هنا وجود الصغير وليس من يصطحبه لمكان الرؤية.

تعويض الأم عن عدم حضور الأب

وأضاف المحامي لـ«الوطن» أنّه في حال ذهاب الأم أكثر من مرة لمكان الرؤية دون ذهاب الأب أو من له حق الرؤية فيجب على الأم أن تحرر محضر إثبات حالة في قسم الشرطة الواقع فيه النادي الاجتماعي، الذي ينفذ فيه حكم الرؤية بالإضافة إلى أخذ ما يفيد عدم حضور الأب عدة مرات من النادي المحدد فيه الرؤية، ومن ثم رفع دعوى أمام المحكمة المدنية لمطالبة الزوج بالتعويض عما أصابها من ضرر جراء عدم تنفيذ حكم الرؤية.