أمين الفتوى يكشف حكم عدم تنفيذ وصية الميت بالدفن في مكان معين (فيديو)

أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء، على سؤال متصل، حول حكم عدم تنفيذ وصية الميت بالدفن في المكان الذي كتبه في وصيته.

الوصية إن كان فيها مشقة ليست واجبة التنفيذ

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوراه مع الإعلامية زينب سعد الدين، ببرنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الخميس: «امرأة أوصت ابنها أنها تدفن في المكان ده، هل الوصية واجبة التنفيذ، لا ليست واجبة التنفيذ، افرض إن الوصية دي فيها مشقة على اللي هينفذوها».

وأوضح: «افرض واحدة أوصت بأنها تدفن في أسوان وماتت في القاهرة، والجو حر، نعمل إيه، في مشقة كبيرة على الناس، تدفن في المكان الذي توفيت فيه، ولا في أي ذنب أو إثم على أحد».