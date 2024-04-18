كيف تحصل على شقة من التمويل العقاري؟.. هتدفع 10% فقط

يواصل صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، تقديم تسهيلاته لتوفير التمويل اللازم للمواطنين الراغبين في الحصول على وحدة سكنية بتمويل من الصندوق، إذ يدفع الصندوق 90% من قيمة الوحدة تمويلًا لمنخفضي ومحدودي و85% لمتوسطي الدخل يتم سدادها على 30 سنة، بزيادة سنوية لا تتجاوز 7%.

شروط الحصول على التمويل

وأوضح الصندوق، أنه تم تخصيص ما يزيد عن 100 مليار جنيه لتمويل شراء الشقق السكنية للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل، مبيّنًا شروط الحصول على التمويل منها الآتي:

- أن يكون الحد الأقصى للدخل 4200 جنيه بالنسبة للأعزب، 5700 جنيه بالنسبة للمتزوج.

- ألا يتجاوز القسط الشهري نسبة 40% من الدخل.

- الحد الأقصى للمقدم المسموح بسداده 50% والحد الأدنى 15% من قيمة الوحدة.

- بالنسبة للمتزوجين يتم منح إجمالي التمويل للطرفين.

وأكد الصندوق أنه تم توقيع اتفاقيات وبروتوكولات تعاون مع عدد من البنوك، لتوفير التمويلات اللازمة للمواطنين الراغبين في الحصول على وحداتهم السكنية بالإعلانات المطروحة من قبل الصندوق، إضافة إلى تحديد الأوراق والمستندات المطلوب تقديمها عند التقدم للحصول على التمويل.

الأوراق المطلوبة للحصول على التمويل

بعد اختيار الشقة المراد شراؤها يقوم الشخص المتقدم للحصول على التمويل بتقديم الأوراق والمستندات التالية:

1- صورة من بطاقة الرقم القومي للأعزب وتكون سارية سواء «شباب، إناث».

2- صورة من بطاقات الرقم القومي سارية للمتزوجين.

3- وثيقة الزواج.

4- قيد عائلي للمتزوجين.

5- وثيقة الطلاق للمطلقة.

6- شهادة الوفاة للأرملة.

7- بيان نفقة المطلقات.

8- شهادات الميلاد للأبناء تحت سن الـ16 سنة «أو صور بطاقات الرقم القومي للأبناء سارية فوق سن الـ16 عامًا».

9- برنت معاش لأصحاب المعاشات.

10- شهادة إثبات دخل من مكتب محاسب قانوني مُعتمد موجهة إلى صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري مؤرخة ومختومة في حالة الأعمال الحرة».

11- مفردات مرتب مع بيان المهنة ومجموع صافي الدخل والحوافز، وذلك في حالة الموظف سواء قطاع عام أو خاص.

12- إيصالات مرافق حديثة «غاز، مياه، كهرباء» للشقة المطلوبة.

13- جواب من مالك الشقة محدد به السعر المطلوب للشقة ومرفق به جميع أوراق ملكية الشقة.

دعم نقدي لمنخفضي الدخل

وفي سياق متصل أشار الصندوق، إلى إتاحة دعم نقدي بقيمة تتراوح من 5 آلاف إلى 25 ألف جنيه للمواطنين الذين يقل مجموع الدخل السنوي لهم عن 42 ألف جنيه للأعزب و57 ألف جنيه للأسرة، إذا لم يسبق لهم الحصول على قرض تعاوني إسكاني أو وحدة سكنية من الدولة.