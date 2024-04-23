«الإسكان»: التقديم والاستعلام عن الفرص الاستثمارية «أون لاين»

تستقبل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، طلبات المستثمرين للتقديم والاستعلام عن الفرص الاستثمارية «اون لاين» من خلال البوابة الإلكترونية التي أطلقتها هيئة المجتمعات العمرانية، تيسيرًا على المستثمرين، موضحة أن البوابة تشهد إقبالًا كثيفًا من الراغبين في الحصول على الفرص الاستثمارية، مؤكدة نجاح البوابة في توفير الخدمات المختلفة بالمدن الجديدة وتوفير فرص العمل والاستثمار.

توفير الفرص الاستثمارية عبر البوابة الالكترونية

وقالت هيئة المجتمعات العمرانية، إن الوزارة أتاحت عبر البوابة 1132 قطعة أرض للاستثمار في المدن التالية:

- مدينة دمياط الجديدة.

- مدينة سوهاج الجديدة.

- مدينة العاشر من رمضان.

- مدينة القاهرة الجديدة.

- مدينة بني سويف الجديدة.

- مدينة 6 أكتوبر.

- مدينة المنصورة الجديدة.

- مدينة ناصر بغرب أسيوط.

تسجيل حساب المستثمر على البوابة

وأضافت الهيئة، أنه على المستثمر عمل حساب على البوابة، وبعد ذلك يتقدم بطلب توفير فرصة استثمارية، موضحة أن المستثمر يقوم بتسجيل حساب على البوابة الإلكترونية، وإدخال البيانات المطلوبة وهي «الاسم - الرقم القومي - البريد الإلكتروني - رقم التليفون»، وتصله رسالة لتفعيل الحساب، بعد ذلك يقوم بتسجيل بيانات الشركة أو الشركات الخاصة به، ورفع المستندات المطلوبة، وبعد التسجيل، يتقدم المستثمر بطلب توفير فرصة استثمارية، في حالة عدم معرفته بتفاصيل قطعة الأرض، أو التقدم بطلب استعلام في حالة معرفته بتفاصيل قطعة الأرض.

الإجراءات والخطوات المتبعة

وأوضحت الهيئة، أنه يتم تقديم الطلبات على البوابة في الفترة من 1 إلى 7 من كل شهر، ويتم الرد عليها خلال الفترة من 8 إلى 14 من كل شهر، بإتاحة القطعة من عدمه، ومن 15 إلى30 من كل شهر، يقوم المستثمر باستكمال الإجراءات والمستندات المطلوبة في حالة إتاحة القطعة، وبعدها يتم التخصيص من مجلس إدارة الهيئة.