«الزراعة»: استمرار مكافحة العفن البني في البطاطس خلال الإجازات

قالت الدكتورة نجلاء بلابل، مدير مشروع حصر ومكافحة العفن البني في البطاطس بوزارة الزؤاعة، إن معامل المشروع تواصل فحص عينات بطاطس التصدير خلال إجازة عيد شم النسيم وعيد العمال، حيث يقوم الباحثون والفنيون بالمشروع بفحص العينات وسرعة استخراج النتائج لتسهيل إجراءات التصدير.

وأضافت «بلابل»، أن المهندسين يتواجدون في المناطق ومزارع البطاطس الخالية من العفن البني، للقيام بمهام عملهم على أرض الواقع.

فحص بطاطس المائدة المعدة للتصدير للدول المختلفة

وأوضحت «بلابل»، أنه يتم فحص بطاطس المائدة المعدة للتصدير للدول المختلفة بمعامل مشروع حصر ومكافحة مرض العفن البني في البطاطس، مشيرة إلى أن معامل المشروع فحصت حتى الآن 850 ألف طن بطاطس للتصدير خلال الموسم التصديري 2023-2024.