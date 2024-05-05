فحص 1972 رأس ماشية في قافلة بيطرية ضمن «حياة كريمة» بكفر الشيخ

شهدت قرية صندلا التابعة لمركز كفر الشيخ، تنظيم قافلة بيطرية ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بالتعاون بين مديرية الطب البيطري بالمحافظة وكلية الطب البيطري بجامعة كفر الشيخ، لتوقيع الكشف الطبي وتقديم العلاجات اللازمة لجميع الحيوانات والطيور بالمجان.

تحصين الطيور والمواشي في كفر الشيخ

وتمكنت القافلة من إجراء الكشف البيطري على 1972 حالة من الماشية والطيور، حيث قام الأطباء بمديرية الطب البيطري وكلية الطب البيطري بجامعة كفر الشيخ بتوقيع الكشف الطبي وتقديم العلاجات اللازمة لـ1500 طائر، و370 حالة باطنة، و70 حالة تناسليات، و32 حالة جراحة، وجرى صرف العلاج اللازم بالمجان.

تعاون مشترك ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة

يأتي ذلك في إطار التعاون المستمر والمثمر بين مديرية الطب البيطري بكفر الشيخ وكلية الطب البيطري بجامعة كفر الشيخ، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».