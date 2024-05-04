محافظ كفر الشيخ يهنئ فريق نادي بيلا الرياضي لصعوده الدوري الممتاز «ب»

هنأ اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيلا الرياضي، بعد صعوده للدوري الممتاز «ب» رسمياً، بقيادة الكابتن محمد المحالي، عقب فوزه على فريق بلطيم بهدف مقابل لا شيء، خلال المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب بيلا اليوم السبت.

المحافظ يشيد بعودة نادي بيلا مرة أخرى للدوري الممتاز «ب»

وأشاد المحافظ، بعودة نادي بيلا مرة أخرى للدوري الممتاز «ب»، وطالب بتكاتف كافة الجهود للصعود لدوري الأضواء والشهرة الممتاز «أ» باعتبار النادي من أعرق الأندية الشعبية على مستوى محافظة كفر الشيخ، وأحد الكيانات الرياضية والشبابية والجماهيرية والاجتماعية التي يعتز الجميع بدورها.

وأكد محافظ كفر الشيخ على دعمه الكامل لنادي بيلا وفريقه بعد صعوده للدوري الممتاز «ب»، حتى الصعود إلى الدوري الممتاز «أ»، كي يستعيد مكانته التاريخية والرياضية وسط الأندية العريقة، حيث يحتل نادي بيلا مكانة رياضية كبيرة، وخرج منه لاعبين ممثلين المنتخب الوطني في البطولات المحلية والدولية.

وثمن المحافظ، دور قيادات نادي بيلا الرياضي في تأهيل اللاعبين من أجل تحقيق الفوز والصعود إلى الدوري الممتاز «ب»، وبذل كل الجهد من أجل رفع كفاءة اللاعبين البدنية والرياضية.

نادي بيلا الرياضي يعود للدوري الممتاز «ب»

الجدير بالذكر، أنّ نادي بيلا الرياضي يعود للدوري الممتاز «ب» مرة أخرى بعد غياب استمر أكثر من 5 أعوام، حيث كان الصعود الأخير له في عام 2019.