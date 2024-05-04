كفر الشيخ ترفع درجة الاستعداد للاحتفال بعيدي القيامة وشم النسيم

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، رفع درجة الاستعداد في كل القطاعات، واتخاذ الاستعدادات اللازمة لاستقبال أعياد الربيع وعيد القيامة المجيد وشم النسيم بالقطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة، والتيسير على المواطنين، وفتح جميع الحدائق والمتنزهات العامة بمدينة كفر الشيخ، ومراكزها، وتنشيط الرحلات النيلية للاستمتاع بالأعياد، والتأكد من صلاحية ومراجعة سلامة المراكب النيلية، بالإضافة إلى التأكد من جاهزية الحدائق العامة والمتنزهات لاستقبال المواطنين، وتوفير الأجواء المناسبة للاحتفال، وتطبيق إجراءات السلامة والصحة والحفاظ على النظافة العامة.

رفع درجة الاستعداد لتأمين دور العبادة

وأكد المحافظ، على رفع درجة الاستعداد لتأمين دور العبادة، مع التواجد المروري المكثف بالشارع طوال فترة الأعياد، وكذلك الاستعداد من جانب الحماية المدنية لأي أحداث طارئة، مشدداً على شنّ الحملات التموينية على المخابز والأسواق والمحال التجارية بالتعاون مع مديريتي الصحة والطب البيطري ومباحث التموين وهيئة سلامة الغذاء، خلال فترة الأعياد.

وأوضح محافظ كفر الشيخ، أنّه تم رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات والوحدات الصحية بالمحافظة، وجاهزية أقسام الاستقبال والعنايات بالمستشفيات لاستقبال المرضى أو أية حالات مرضية خلال فترة الأجازات والأعياد، مكلفاً رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة المستمرة ومنع كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء المخالف خلال فترة الأجازة، مع استمرار متابعة توريد القمح، وتيسير كافة الإجراءات لاستقبال القمح من المزارعين.

تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام محافظة كفر الشيخ

وأشار المحافظ، إلى أنّه قد جرى تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام محافظة كفر الشيخ، وغرف فرعية بالمديريات والمراكز والمدن والأحياء، تعمل على مدار 24 ساعة، لتلقى أيّة شكاوى أو بلاغات من المواطنين والتعامل الفوري معها، مناشداً المواطنين التواصل مع الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة ، لتقديم البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة على الأرقام «114- 0473220792»، موجهاً التهنئة لأهالي محافظة كفر الشيخ، بمناسبة عيد القيامة المجيد، وشم النسيم.