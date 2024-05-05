كفر الشيخ تنهي استعداداتها للاحتفال بأعياد الربيع.. طوارئ في جميع القطاعات

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنّ المحافظة أنهت استعداداتها لاستقبال شم النسيم وأعياد الربيع، وذلك بالتزامن مع إعلان حالة الطوارئ في جميع الأجهزة الخدمية والأمنية بالمحافظة، وتم عقد غرف العمليات الرئيسية بالمحافظة إلى جانب غرف العمليات بمراكز ومدن المحافظة بشكل دائم، وكذلك رفع درجة الاستعداد والطوارئ بالتنسيق مع الصحة والتموين ومباحث التموين والطب البيطري لاتخاذ كافة التدابير الوقائية، مقدماً التهنئة للمصريين بمناسبة عيد القيامة المجيد وأعياد الربيع.

تكثيف المرور على محال بيع الأسماك المملحة

وقال المحافظ، إنّه تم تكثيف المرور على محال بيع الأسماك المملحة والمدخنة، وسحب عينات من السلع الغذائية وإرسالها للمعامل للتأكد من صلاحيتها مع إعدام غير الصالح منها في الحال، وكذا تكثيف وإحكام الرقابة على محلات بيع الأغذية والباعة الجائلين، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المستهلك من التلاعب واستغلال التجار، مع اتخاذ الإجراءات الوقائية لمواجهة حالات التسمم الغذائي، وتوفير الأمصال اللازمة.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنّه تم التنسيق بين الإدارات البيطرية بالمراكز والمدن ومديري المجازر، بالاشتراك مع التموين ومباحث التموين والرقابة التموينية بالديوان العام والصحة والوحدات المحلية في مراقبة الأسواق والمحلات والمطاعم، والتأكد من صلاحية السلع الغذائية المعروضة، وسحب عينات منها وإرسالها لمعامل التحليل بالصحة لبيان صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، مع تكثيف الحملات التفتيشية المركزية التي تقوم بها المديرية بالتنسيق مع الجهات المختصة.

رفع حالة الطوارئ بالمستشفيات العامة والمركزية

ومن جانبه، أشار الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، إلى أنّه تم رفع حالة الطوارئ بجميع المستشفيات العامة والمركزية، مع زيادة عدد الأطباء وتوافر الأدوية والأمصال والمستلزمات الطبية الضرورية لحالات الطوارئ، والدفع بسيارات الإسعاف بالمراكز والمدن، لسرعة التعامل مع أيّة حالات مرضية.

وذكر الدكتور محمد بشار، مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ، أنّه تم تشكيل غرفة عمليات بالمديرية خلال عطلة شم النسيم لتلقي أي شكاوى أو بلاغات عن أي حالة اشتباه بأمراض وبائية أو معدية أو مخالفات، خاصة بالأسماك الطازجة والمملحة والمدخنة واللحوم والدواجن المعروضة بالمحلات والأسواق.

خطة أمنية محكمة بمراكز المحافظة

وأوضح اللواء إيهاب عطية، مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ، أنّه تم إعداد خطة أمنية محكمة لنشر رجال الشرطة بمختلف ربوع المحافظة، وذلك لضبط الأمن بين المواطنين خلال احتفالات شم النسيم، بالإضافة لشرطة مترجلة لضبط أي حالات خروج على القانون، في المتنزهات العامة بالحدائق المختلفة، وكذلك إعداد خطة لتأمين كنائس خلال الاحتفالات بأعياد الربيع.

ومن جانبه، كشف هيثم عطية، رئيس مدينة مصيف بلطيم، عن رفع حالة الطوارئ بجميع شواطئ مدينة مصيف بلطيم، مع اتخاذ الاستعدادات والتدابير المكثفة في أعمال الصيانة لمحطات الكهرباء والصرف الصحي وشبكات المياه، استعدادًا لاستقبال الزوار في شم النسيم خلال أعياد الربيع، خاصةً أنّ المدينة تستقبل قرابة مليون وافد من محافظات الجمهورية خلال احتفالات شم النسيم.

حملات نظافة شاملة لجميع شواطئ مصيف بلطيم

ولفت «عطية» إلى أنّ هناك حملات نظافة شاملة لجميع الشواطئ وعددها 6 شواطئ هي «الفنار، والنرجس، والزهراء، والسلام، والأمل، والفيروز»، وتجهيز الحدائق والمنتزهات، وتكثيف نقاط الإسعاف على الشواطئ، ورفع الطوارئ في أقسام الاستقبال في وحدة النرجس الصحية، وتوفير الأدوية والأمصال.

كما تم وضع خطة مع القيادات الأمنية تستهدف حفظ الأمن وتأمين رواد مدينة مصيف بلطيم من خلال تجهيز سيارات نجدة، وخطوط لتلقي البلاغات، وتفعيل الدوريات الأمنية الثابتة والمتحركة للمرور على الشواطئ، وتكثيف حملات شرطة المرافق وإدارة المرور، وأفراد الإنقاذ والغطس لتوزيعهم على شواطئ مدينة مصيف بلطيم، فضلاً عن تخصيص الخط الساخن رقم 114 لتلقي شكاوى واستغاثات المواطنين بغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، والمتابعة الميدانية من خلال الأجهزة اللاسلكية بدوائر أجهزة المحافظة.