بدء تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء بالشرقية الثلاثاء المقبل

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بدء تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء، الثلاثاء المقبل، وهو أول أيام تفعيل قانون التصالح الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية.

19 مركزا رئيسيا لاستقبال طلبات المواطنين

وأوضح محافظ الشرقية أن المحافظة بجميع أجهزتها التنفيذية والجهات المعاونة أنهت استعداداتها لاستقبال طلبات المواطنين من خلال 19 مركزا تكنولوجيا رئيسيا بمراكز المدن، فضلا عن 60 أخرى بالوحدات المحلية القروية، وجارٍ تدعيم العمل بـ47 مركزا مصغرا، كما تم الإعلان ووضع ملصقات تحمل بيانات تفصيلية للأوراق والمستندات المطلوبة والشروط والمعايير ولائحة التسعير بمقر المراكز التكنولوجية ورئاسة مراكز ومدن وأحياء المحافظة تيسيرا على المواطنين.

دعم جميع المراكز بالأجهزة اللازمة

ومن جانبه أكد المهندس محمد الصافي السكرتير العام للمحافظة، جاهزية المراكز التكنولوجية لاستقبال ملفات طلبات التصالح، حيث تم تدعيم جميع المراكز بأجهزة الحاسوب وطابعات وأجهزة ماسح ضوئي، وتدريب العاملين بالمراكز التكنولوجية على التعامل مع المنظومة وكيفية إدخال البيانات وفحص الطلبات والتأكد من صحة وسلامة جميع المستندات المطلوبة لتسهيل وإسراع دورة عمل الطلب المقدم وسرعة إنجازه في أقل وقت.

وأشار سكرتير عام المحافظة، إلى أنه طبقاً للائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023، فالمراكز التكنولوجية منوطة بالتعامل وفحص واستخراج وتقديم الخدمات التالية:

- التصالح وتقنين أوضاع لأول مرة.

- سداد أقساط تصالح وتقنين أوضاع.

- شهادة بيانات العقار / جهة الولاية.

- التعديل على القرار بإضافة تصريح استكمال أدوار.

- التصالح وتقنين الأوضاع لطلبات تم رفضها.

- استقبال طلبات التظلمات.