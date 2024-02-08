نقابة مهندسين القاهرة تعلن قبول 22 ألف طلب تصالح من 78 ألف متقدم

حرصت لجنة مزاولة المهنة بنقابة مهندسين القاهرة، أن تقيم حفلا لاختتام أعمال لجان التصالح لقانون 17 لسنة 2019، حيث كرمت رؤساء اللجان وأعضاء اللجان بمحافظة القاهرة، وقدمت لهم الشكر لما بذلوه خلال الفترة الماضية.

وأوضح المهندس حسام الدين عفيفي، رئيس نقابة مهندسين القاهرة، أن النقابة دائما وأبدا ستستمر وتمد يد العون في تسهيل أي عقبات لصالح المواطن والدولة، ودعم المهندسين وخدمتهم بكل الإمكانات المتاحة.

وتقدم «عفيفي» بالشكر للمهندس ماير جرجس صاحب فكرة إقامة اليوم، كما شكر أعضاء اللجنة، وقال نعتز ونفتخر بتكريم المهندسين لمجهوداتهم الكبيرة في ملفات التصالح واضاف لقد تفانوا بالعمل بكل طاقتهم لانهاء أعمال اكثر من ستون الف ملف تم العمل عليهم خلال الفترة المقبلة.

وقال المهندس ماير جرجس رئيس لجنة مزاولة المهنه والأمين العام المساعد بنقابة مهندسين القاهرة، بأن منذ تكليفه لأدارة الملف من داخل النقابة تم ترسيخ أربعة مبادئ للعمل بها من خلال لجان البت وهى العمل لصالح المواطن والصالح العام لمصرنا الحبيبة، ولصالح نقابة المهندسين المصرية، والتأكيد على مبدأ احترام حق الزمالة، ومراعاة أخلاقيات التعامل مع جميع الزملاء، مشيرا إلى أنه في الفترة السابقة من خلال التعاون مع نواب محافظ القاهرة للمناطق الأربعة، تم دراسة ما يقرب من 78.000 ملف.

قيمة التصالح المقررة

ونسبة ملفات القبول منها ما يقرب من 22.000 ملف من ضمنها من قام من المواطنين بالسداد بالقيمة الأجمالية مستفيداً بالتسهيل الذي وضعته الدولة بخصم 25% من قيمة التصالح المقررة.

ومنهم من استأنف الدفع من خلال التقسيط على دفعات متساوية، وباقى أعداد الملفات تنقسم بين ملفات رفض لا تنطبق عليها شروط التصالح، طبقا للائحة التنفيذية السابقة، التي يسمح بإعادة النظر فيها والبت بعد دراستها طبقا للائحة القانون الجديد واشتراطاته، ونسبة أخرى تقترب من 30.000 ألف ملف، تم دراستها ومعاينتها، وصدور نموذج 6 لاستيفاء المستندات اللازمة، التي سيتم في الفترة المقبلة.

وأختتم جرجس بأن التصالح هو ترخيص ضمنى بأثر رجعى بتقنين أوضاع المبانى المخالفة لقوانين التنظيم والبناء وكل من تقدم أو سيتقدم بطلب تصالح لأي نوع من المخالفات المذكورة بالقانون ولائحته، استفاد من رفع قيمة العقار الخاص به، وذلك لإضافة الشرعية القانونية للعقار، بعد التأكد التام من سلامة العقار وعدم وجود أية خطورة على الأرواح أوالممتلكات.

وقدم رئيس لجنة مزاولة المهنة في نهاية الحفل الشكر للقيادة السياسية الحكيمة، التي ترسخ مبادئ العدل والمساواة في التنظيم والعمل الإداري، وكذا الشكر لمحافظ القاهرة ونواب المحافظ وسكرتيري العموم ورؤساء الأحياء، وجميع فريق العمل الذي تعاون في إخراج هذا المجهود، لافتا إلى أن الفترة القادمة هي بداية للعمل بقانون التصالح الجديد بكفاءة مضاعفة، وسرعة إتمام أعمال غير مسبوقة مستندين على الدروس المستفادة والخبرات السابقة، التي جرى اكتسابها بالعمل بالقانون السابق.