شعبة الملابس الجاهزة: انتعاشة بالأسواق قريبا.. وبدء موسم التعاقدات في يوليو

توقعت سماح هيكل عضو شعبة الملابس الجاهزة بالغرف التجارية انتعاشة في سوق الملابس الجاهزة بعد انتهاء الامتحانات بمختلف الجامعات المصرية، مشيرة إلى أنَّه في أعقاب تلك الفترة ستشهد الأسواق حركة بيع وشراء قوية بسبب اقتراب عيد الأضحى المبارك خلال أسابيع معدودة.

القطاع ينتهي من تصنيع الملابس الصيفية

وأضافت «سماح هيكل» في تصريح لـ«الوطن»، أن حركة الرواج فيما يخص الملابس بعد انتهاء الامتحانات ستكون مستمرة وصولًا إلى موسم الأوكازيون على الملابس الصيفية للعام الجاري 2024، لافتة إلى أنَّ قطاع إنتاج الملابس الجاهزة انتهى من تصنيع الملابس الصيفية منذ أكثر شهر وبدأ حاليًا في تصنيع الملابس الشتوية بالأشكال الجديدة.

التعاقد على الملابس الشتوية في بداية شهر يوليو

وأكّدت أنَّ مراحل التعاقد على الملابس الشتوية يتمّ في بداية شهر يوليو، وذلك من خلال التعاقد على ملابس الموسم الشتوي للأطفال بعد إتمام مرحلة الإنتاج وصولًا للعرض والبيع، موضحًا أنَّه في شهر أغسطس وسبتمبر يتمّ التعاقد على الملابس الرجالي والشبابي، وفي نهايات شهر سبتمبر يتمّ التعاقد على المنتجات الشتوية من الملابس الحريمي، وفي تلك الفترة يتمّ تسليمها إلى المحال لبدء مرحلة العرض الخاص بها في المحال التجارية.