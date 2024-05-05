قام اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، صباح اليوم، بزيارة مطرانية الأقباط الأرثوذكس بمدينة المنيا، والكنيسة الإنجيلية الثانية، ومطرانية الأقباط الكاثوليك، ومطرانية الأقباط الأرثوذكس بمدينة المنيا الجديدة، وذلك لتقديم التهنئة للأخوة الأقباط، بمناسبة عيد القيامة المجيد.

محافظ المنيا يشارك الأقباط الاحتفال بعيد القيامة المجيد

وأعرب اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، عن خالص تهانيه لأقباط مصر عامة ولأبناء المحافظة خاصة، داعيا الله عز وجل أن يحفظ مصرنا الغالية وأن يعم علينا الأمن والأمان والاستقرار، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا أن وحدة المصريين هي ما يميز شعبنا عن باقي الشعوب من أجل تحقيق التقدم والازدهار لوطننا الغالي مصر.

إظهار عمق الروابط بين أبناء الوطن الواحد

وأشار المحافظ إلى اعتزازه بعمق الروابط بين أبناء الوطن الواحد ونسيج الأمة المترابط، مؤكدا أن وحدتنا الوطنية تعد نموذجا للتعايش والسلام والمحبة والإخاء نتباهى به بين الأمم والشعوب في ظل قيادة وطنية تجمعنا ولا تفرقنا تحت علم واحد ووطن واحد.

وخلال الزيارة، أعرب نيافة الأساقفة عن شكرهم وتقديرهم على المعايدة وهو ما يعكس روح المحبة والأخوة التي تجمع المصريين، مؤكدين أن أبناء مصر جميعا أقباط ومسلمين سيظلون يدا واحدة من أجل رفعة الوطن وعزته.