شون وصوامع المنيا تستقبل 113 ألف طن قمح منذ بداية الموسم

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن شون وصوامع المحافظة استقبلت حتى صباح اليوم الأحد، 113 ألف طن و173 كيلوجراما من محصول القمح لموسم حصاد 2024، وذلك في 42 موقعا تخزينيا بجميع مراكز ومدن المحافظة، مشددا على ضرورة الالتزام بالقواعد المنظمة للتوريد لتحقيق الاكتفاء الذاتي من محصول القمح الاستراتيجي.

حملات مكثفة لتطبيق القرارات الخاصة بالقمح

ووجه المحافظ، مديرية التموين بالتنسيق مع الجهات الأمنية لتنظيم حملات مكثفة لتطبيق القرارات الخاصة بالقمح وتوريده وفقا للضوابط المقررة، وإزالة جميع المعوقات، مؤكدا أنه لن يسمح بأي تهاون أو تقصير في موسم توريد القمح هذا العام، مع التأكيد على المتابعة المستمرة لأعمال لجان الفرز والاستلام للأقماح من خلال غرفة عمليات رئيسية تضم جميع الأجهزة التنفيذية المسؤولة، بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية.

متابعة تقارير أعمال توريد القمح

من جانبه، أوضح المهندس عبد الباسط عبد النعيم وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن أعمال التوريد بدأت الاثنين 15 أبريل الماضي، ويستمر حتى منتصف أغسطس القادم، وبلغ إجمالي المساحة المنزرعة 216 ألف فدان، مشيرا إلى أنه تم تشكيل لجان متخصصة من التموين والجهات المختصة لتحديد نوعية الأقماح الموردة لضمان توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم.

كما أكد وكيل التموين متابعة التقارير الخاصة بأعمال التوريد للاطمئنان على الكميات التي يتم توريدها من محصول القمح بالصوامع والهناجر والشون على مستوى مراكز ومدن المحافظة يوميا.