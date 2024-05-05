جامعة المنيا تطلق حملة للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة للطلاب

أطلقت جامعة المنيا برعاية الدكتور عصام فرحات، رئيس الجامعة، حملة للكشف على طلاب الجامعة، والتشخيص المُبكر عن الأمراض المُزمنة، مثل السكر والضغط والسمنة»، حرصًا على صحة جميع الطلاب، وإيمانًا بأهميتها في تحقيق التنمية البشرية والمجتمعية.

تقديم الرعاية الصحية لطلاب الجامعة

وأوضح رئيس الجامعة، أن الحملة تسعى إلى تعزيز صحة الطلاب من خلال الكشف المُبكر عن الأمراض المختلفة، وتعزيز الوعي الصحي لديهم وتحسين نوعية حياتهم، لافتًا إلى أنه تم مد فترة الكشف للطلاب حتى الخامس عشر من مايو الجاري؛ لتحقيق وضمان استفادة جميع الطلاب، مؤكدًا أنه يتم تقديم التدخلات الوقائية والعلاجية، وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم مجانًا.

ندوات توعية للطلاب

وأضاف أنه تم وضع خُطة تتضمن التشخيص المُبكر للاضطرابات النفسية، وإجراء ندوات توعية للطلاب؛ لتعريفهم بمخاطر وأضرار الإدمان، والتقنيات الصحيحة لتشخيص وعلاج المرض واضطراباته النفسية، وتقديم طرق العلاج والوقاية لخلق حياة صحية خالية من الأمراض، وانطلاقًا من دور الجامعة في الحفاظ على سلامة المجتمع، بتوعية شبابه من الانحدار نحو الإدمان ومسبباته.

وبدورها أشارت الدكتورة رشا مُحرم، مدير عام الخدمات الطبية بجامعة المنيا، أن الحملة تجوب جميع الكليات حتى انتهائها وفقًا لما أعلنه رئيس الجامعة بمد فترتها، ويُجرى الكشف على الطلاب داخل الوحدات العلاجية بكليات الجامعة مع التركيز على الفئات الأكثر عُرْضَة للمخاطر، مثل الطلاب ذوي التاريخ العائلي للأمراض، والطلاب الذين يعانون السمنة أو التدخين، والطلاب ذوي المشاكل النفسية والطلاب ذوو الإعاقة.