3 شروط مهمة للتصالح في مخالفات البناء بقرى ومراكز المنيا.. جهز ورقك

أعلنت محافظة المنيا بدء العمل بقانون التصالح على مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، وذلك اعتبارًا من الثلاثاء 7 مايو 2024، على مستوى جميع مراكز ومدن المحافظة.

تأتي هذه الخطوة في إطار حرص الدولة المصرية على معالجة ملف مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وتوفير فرص للمواطنين المخالفين، من خلال تسهيل إجراءات التصالح وتخفيف الأعباء المالية عليهم.

المراكز التكنولوجية تتلقي طلبات التصالح

وأكدت محافظة المنيا في بيان نشرته صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» استعداد المراكز التكنولوجية في جميع أنحاء المحافظة لتلقي طلبات التصالح من المواطنين الراغبين في تقنين أوضاع عقاراتهم المخالفة، طوال أيام الأسبوع عدا يوم الجمعة.

شروط ومميزات قانون التصالح الجديد

وحددت اللائحة التنفيذية لقانون التصالح على مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، شروطًا محددة للتصالح، تشمل:

- ألا تزيد نسبة المخالفة على 25% من مساحة العقار.

-ألا تكون المخالفة قد تعرضت لأوامر إزالة أو قرارات بوقف العمل.

- ألا تكون المخالفة قد أحدثت ضررًا بالطريق العام أو بالخدمات العامة، وسداد الرسوم المقررة للتصالح.

ويتميز قانون التصالح على مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 بالعديد من المميزات، منها: تخفيض رسوم التصالح بنسبة كبيرة في بعض الحالات، وتقنين أوضاع المباني المخالفة دون الحاجة إلى هدمها أو إزالته، وإعفاء المخالفين من غرامات التأخير، وتقسيط رسوم التصالح على فترات.

وناشدت محافظة المنيا المواطنين بضرورة الاستفادة من قانون التصالح الجديد وتقنين أوضاع عقاراتهم المخالفة، وذلك تجنبًا للمساءلة القانونية والعقوبات المترتبة على المخالفات.