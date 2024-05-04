خبير علاقات دولية: المشهد في القضية الفلسطينية تفاوضي

قال الدكتور أشرف عكة، خبير العلاقات الدولية والباحث السياسي الفلسطيني، إن المشهد في القضية الفلسطينية تفاوضي، وذلك بسبب إنهاك الطرفين، وتدخلت مصر بهذا المقترح الذكي، مشيرًا إلى أن المصالح في إطار المنطقة والعالم بما فيها مصالح الولايات المتحدة الأمريكية وحضورها، ولهذا هناك مناخ ينهي الحرب التدميرية في المنطقة.

التدخل في حرب غزة

وأضاف عكة، خلال حواره ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على فضائية «الحياة»، وتقدمه الإعلامية لبني عسل، أن التدخل في هذه المرحلة من عمر الحرب، لم يأتي من أجل إدارة ملف تفاوضي، بحيث يتمكن طرف من التغلب على الطرف الآخر.

التغيرات الحادثة في المنطقة

وواصل: «الأمريكي مضطر للتعامل مع المتغيرات المهمة الحادثة في المنطقة، وهناك مجموعة من القمم الإسلامية والعربية عبر القمة العربية الإسلامية المشتركة جسدت رؤية لحل القضية بنيت على القمة العربية الإسلامية للسلام التي قادتها مصر بداية المرحلة، والرؤية هي أن المنطقة لا تسمح لأي طرف أن يدخلها في نزاع أو حرب تدميرية شاملة».