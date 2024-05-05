«القاهرة الإخبارية»: عبور 203 شاحنات محملة بالمساعدات إلى قطاع غزة

قال مراسل «القاهرة الإخبارية» أيمن عماد، إنّ 203 شاحنات محملة بالمساعدات الإنسانية عبرت إلى قطاع غزة، من خلال الطريق الحدودي الملاصق لمنفذ رفح البري متجهين إلى منفذ كرم أبو سالم والمنفذ الإسرائيلي في منطقة العوجة، حتى يخضعوا لعملية التدقيق وهي المرحلة الأولى ثم تدخل الشاحنات إلى قطاع غزة.

15 حالة من المصابين الفلسطينيين

وأضاف «عماد»، خلال رسالة على الهواء، أن منفذ رفح اليوم استقبل حتى هذه اللحظة 15 حالة من المصابين، موضحا أنهم خاضعوا لعملية التشخيص، ثم تم تحولهم إلى المستشفيات المصرية لاستكمال البرنامج العلاجي لهم.

مساع مصرية كبيرة لوقف إطلاق النار

وتابع بأنّ هناك مساعي مصرية كبيرة لوقف إطلاق النار والتنديد في المحافل الدولية، موضحًا أن آخر هذه التنديدات كانت أمس وتمثلت في المطالبة من رئيس الخارجية المصري الذي كان يرافق نظيره الإيراني، بضرورة وقف إطلاق النار، وضرورة إنفاذ المساعدات الإنسانية بكميات أكبر إلى قطاع غزة.