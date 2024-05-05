«الغرف التجارية»: استثمارات جديدة بـ10 مليارات دولار في 13 محافظة

أكد الدكتور محمد عطية الفيومي أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس الغرفة التجارية بالقليوبية، إنّ مصر تمتلك مقومات اقتصادية واستثمارية عظيمة تجعلها قادرة بشكل كبير على تجاوز التحديات العالمية والمحلية إذا أحسن استغلالها بالشكل الأمثل، في ظل ما تشهده مصر منذ سنوات من تطوير البيئة التشريعية والبنية التحتية خاصة في الطرق والتنمية العمرانية الكبيرة.

تفعيل بعض القوانين المحفزة للاستثمار الصناعي

وأكد الفيومي في تصريحات صحفية اليوم، أنّ الحكومة بدأت تفعيل بعض القوانين المحفزة للاستثمار الصناعي، مثل منظومة الشباك الواحد وتفعيل طرح الرخصة الذهبية التي قلصت الإجراءات في موافقة واحدة لجميع الجهات الحكومية على إقامة المشروعات، بداية من تخصيص الأراضي إلى بدء النشاط، وخلال عام واحد جرى إصدار 29 رخصة ذهبية جذبت استثمارات تقدر بنحو 10 مليارات دولار لعدد من الأنشطة المختلفة في 13 محافظة.

وأضاف أنّ الحكومة ما زالت بطيئة في الإجراءات وتوسيع ملكية القطاع الخاص، رغم أنّها وضعت أولوية لمساندة القطاع الخاص والوقوف بجوار المستثمر من خلال تذليل مختلف التحديات التي تواجه بناء قاعدة إنتاجية متنوعة، وتحقيق تطور اقتصادي شامل.

الدولة وضعت خطه للتنمية الشاملة

وأوضح أنّ الدولة وضعت خطة للتنمية الشاملة وتعمل على تنفيذها رغم ما تشهده من تحديات متلاحقة، موضحا أنّه في وقت الأزمات تظهر فرص جديدة وتحديات تتطلب من المستثمرين والمواطنين والحكومات التكيف وابتكار حلول غير تقليدية للتعامل مع الظروف الصعبة، ولهذا كان من المهم البحث عن آليات غير تقليدية تحفز المستثمرين على التوسع في الاستثمارات باتخاذ إجراءات سريعة وفعالة لدعم الاقتصاد والحفاظ على استقرار المجتمع ووجود استراتيجيات اقتصادية مبتكرة وسياسات تحفز النمو وتوفر فرص استثمارية مبتكرة مع ضخ حوافز مشجعه للمصريين المقيمين بالخارج مما يعود بالفائدة على المجتمع بشكل عام.

أشار الفيومي، إلى أنّ الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، حضر أكثر من 30 لقاء مع الغرفة خلال العام الماضي لمتابعة وضبط الأسعار والتباحث في مخزون السلع وسلاسل الإمداد، مؤكدا حرص الوزير على تذليل أي عقبات تواجه المستثمرين لتنفيذ مشروعات إنشاء المناطق اللوجستية، والتوسع في الأنشطة التجارية الكبرى.

وقال الفيومي، إنّ الدولة تتوسع بشكل كبير في إقامة وتفعيل المناطق الاستثمارية والتي وصل عددها إلى نحو 18 منطقة استثمارية منها ما هو صناعي وما هو متعدد الخدمات والاختصاصات، مشيدا بالإجراءات التشريعية التي تنفذها الحكومة لجذب مزيد من الاستثمارات والإعلان عن إصدار قانون خاص لجذب شركات الخدمات العالمية لخدمة المستثمرين في المناطق الاستثمارية قريبا.

وطالب بتحديث وإصدار بعض التشريعات المحفزة للاستثمار المحلي كونه عنصر جذب للاستثمار الأجنبي وأكبر مساهم في حجم الاستثمارات والذي يساهم في مشاركة القطاع الخاص في عمليات التنمية الاقتصادية الشاملة المستدامة.