«اتحاد الغرف التجارية»: مصر تتبنى سياسة منفتحة على العالم.. وتستهدف غزو الأسواق الجديدة

قال الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، إنَّ استمرار السياسة الخارجية المصرية في تنويع العلاقات ومحاولات الدخول في أسواق جديدة عبر شراكات واستمرار الحرص على جذب الاستثمارات المشتركة، هو توجه رئاسي بالدرجة الأولى في ظل القيادة السياسية الحكيمة للبلاد التي سعت على مدار عشر سنوات للتقارب مع العديد من الأطراف.

وأضاف «عز»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمُذاع على شاشة «الحياة»: «توسع مصر وتوجهها نحو العديد من الأسواق مؤخراً أشبه ما يكون بسياسة عدم الانحياز التي ظهرت في ستينيات القرن الماضي وقادتها مصر أيضاً، والرئيس السيسي حالياً يسعى إلى إقامة علاقات متميزة مع العالم أجمع».

وتابع أمين اتحاد الغرف التجارية: «المصالح المتبادلة أساس العلاقات التجارية المشتركة بين مصر ومختلف الدول، ونسعى لتنمية التبادل التجاري وتصدير منتجاتنا وفتح أسواق جديدة واقتناص الفرص الاستثمارية الواعدة ومنها بيلاروسيا أحد الدول الوليدة عن تفكك الاتحاد السوفيتي والتي ورثت منه 3 أشياء أساسية تميزت بها: صناعة الجرارات وصناعة الشاحنات والمعدات الزراعية وأخيراً الصوامع».