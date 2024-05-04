شعبة البن باتحاد الغرف التجارية: 24 جنيها انخفاضا في الشاي و130 بالقهوة

قال حسن فوزي، رئيس شعبة البن باتحاد الغرف التجارية، إن هناك تراجعا في أسعار البن بنسبة وصلت لـ30% خلال الفترة الأخيرة، ما يعادل 130 جنيها في الأسعار، إذ بلغ سعر كيلو البن السادة اليوم 340 جنيها، وسعر كيلو البن المحوج 442 جنيهًا، كما سجل سعر كيلو البن السادة الجولد 500 جنيه.

تراجع في أسعار الشاي بنسبة 24 جنيها للكيلو

وأضاف «فوزي» في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن أسعار الشاي تراجعت بحوالي 30 جنيها للكيلو، اليوم السبت حيث بلغ سعر كيلو شاي العروسة 227.38 جنيه بالأسواق مقابل سعر 246.3 جنيه بالأمس بتراجع قيمته 24.24 جنيه للمستهلك، وفقا للموقع الرسمي لبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

وأوضح، أن أسعار البن تراجعت بسبب حملات المقاطعة التي أطلقها المواطنون ضد جشع التجار، متوقعا انخفاضًا أكبر في الأسعار في الأسواق خلال الفترة المقبلة بسبب توفر البن بكثرة، كما يعد المصريون مستهلكين بشدة للبن، ويصل معدل الاستهلاك السنوي لـ65 ألف طن سنويا.