«الغرف التجارية ببورسعيد»: أسعار الأسماك انخفضت 50% بسبب حملات المقاطعة

قال محمد سعده، السكرتير العام للاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ورئيس غرفة بورسعيد، إن أسعار الأسماك شهدت تراجعا مستمرا، مؤكدا أن تجار الجملة قاموا بالبيع بالتجزئة لأبناء بورسعيد داخل السوق بأسعار غير مسبوقة، حيث انخفض سعر كيلو السردين من 130 جنيها إلى 50 جنيها، وسعر الشبار الأبيض من 100 جنيه إلى 50 و60 جنيها حسب حجمه، والطوبار من 130 و150 جنيها إلى 60 و80 جنيها للكيلو حسب حجمه.

أسعار الأسماك بعد مبادرة مقاطعة شرائها

أكد سعده في بيان، أن سمك دنيس بردويل انخفض من 250 إلى 150 جنيها للكيلو، والشخرم من 120 إلى 60 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار سمك البوري ما بين 60 إلى 90 جنيها حسب حجمه، لافتا إلى أن الغرفة تتابع أسعار كافة السلع داخل الأسواق من خلال لجان مشكلة للقيام بجولات ميدانية مستمرة على الأسواق على مدار اليوم.

وكانت الغرفة التجارية ببورسعيد، قد عقدت اجتماعا لمناقشة تداعيات ارتفاع أسعار الأسماك، وما أعقبها من مقاطعة أبناء بورسعيد لشراء الأسماك برئاسة محمد سعده، وبحضور عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وممثلين عن مبادرة مقاطعة شراء الأسماك.