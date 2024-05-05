صندوق التنمية الحضرية: مشروع حدائق الفسطاط الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط

قال المهندس إيهاب حنفي المتحدث الرسمي باسم صندوق التنمية الحضرية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن الصندوق يعمل على إنشاء حدائق الفسطاط لتصبح أكبر مزار أخضر في الشرق الأوسط.

وأكد أن المشروع يتم على مساحة 500 فدان، وهي الأكبر من نوعها بالشرق الأوسط، حيث تعد متنفسًا وسط القاهرة، إلى جانب استهداف جذب السياح لزيارة المشروع الذي يطل على مناطق أثرية وتاريخية، مثل جامع عمرو بن العاص، ومجمع الأديان، والمتحف القومي للحضارة.

حدائق الفسطاط مشروع مميز

وأوضح «حنفي»، أن حدائق الفسطاط مشروع مميز، به أماكن أثرية وثقافية، ومناطق ألعاب للترفية عن الزوار، إلى جانب توفير فنادق لتوفير إقامة للسياح، مؤكدًا أن مشروع حدائق الفسطاط يأتي خلال جهود الدولة لتوفير منظر حضري ملائم يناسب القاهرة التاريخية والدولة المصرية.

وتبذل الدولة جهودا جبارة لتطوير القاهرة التاريخية، وإعادة تخطيط المدن، حيث يقوم صندوق التنمية الحضرية بالعديد من المشروعات في نطاق القاهرة التاريخية، هي: «مسجد الحاكم، وباب زويلة، ودرب اللبانة، حارة الروم، والحسين»، بالإضافة إلى إنشاء حدائق الفسطاط.