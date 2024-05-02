«التنمية الحضرية»: مشروع روضة السيدة 2 يقع في موقع استراتيجي بوسط القاهرة

قال المهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، إن الصندوق يعمل على مشروع روضة السيدة 2، وهو واحد من المشروعات السكنية المنفذة غرار مشروع روضة السيدة 1 للقضاء على المناطق غير المخططة، ويقع المشروع في موقع استراتيجي بوسط القاهرة على مساحة 6 أفدنة في حي السيدة زينب.

توفير حياة كريمة للمواطنين

وأشار خالد صديق في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن الصندوق يعمل بشكل دائم في مشروع تطوير عواصم المحافظات الذي يستهدف القضاء على المناطق العشوائية، إلى جانب توفير حياة كريمة وآمنة للمواطنين، مضيفًا أن الصندوق يعمل على تطوير القاهرة التاريخية وإعادة الحياة لها.

وأضاف رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية أن مشروع روضة السيدة 2 به يتكون من 9 عمارات سكنية وبه العديد من الخدمات، ومنها: