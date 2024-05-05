خطوات حجز شقق «التنمية الحضرية».. متاحة في 8 محافظات وتقسيط 5 سنوات

يطرح صندوق التنمية الحضرية، التابع لرئاسة مجلس الوزراء، شقق سكنية بالعديد من المحافظات المصرية، في إطارمشروعه بتطوير عواصم المحافظات؛ للقضاء على الأماكن غير المخططة والكسن غير الآمن وتوفير وحدات سكنية مخططة وكاملة المرافق، وأوضح الصندوق خطوات حجز الشقق السكنية التي يطرحها.

خطوات حجز شقق صندوق التنمية الحضرية

و أوضح المهندس إيهاب حنفي المتحدث الرسمي باسم صندوق التنمية الحضرية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الصندوق يقوم بطرح وحدات سكنية بهدف تطوير عواصم المحافظات، إلى جانب توفير وحدات عمرانية مخططة، مشيرًا إلى أن خطوات حجز شقق صندوق التنمية الحضرية هي:

- الإتصال بالخط الساخن للصندوق 15444.

- التوجه لمقر المشروعات السكنية التي يرغب المواطن الحجز بها.

- التوجه لمقر صندوق التنمية الحضرية.

الشقق السكنية بدون كراسة شروط

وأكد المهندس إيهاب حنفي أن الشقق السكنية التي يطرحها الصندوق بدون كراسة شروط أو إشتراطات معينة للحجز «زيرو شروط» تسهيلًا على المواطنين الحصول على وحدة سكنية أو أكثر أو حتى الحجز لأبنائه، وإمكانية الأسرة الواحدة الحصول على اكثر من وحدة سكنية، موضحًا إمكانية توجه المواطنون لمقرات المشروعات والتواصل مع الشركة المسوقة لمشروعات الصندوق، ومعاينة الوحدة على ارض الواقع قبل شرائها، واختيار الوحدة التي تناسب كل مواطن، مضيفًا أن الصندوق يطرح وحدات سكنية بـ8 محافظات وهي «القاهرة، والقليوبية، وسوهاج، والفيوم، والمنيا، والشرقية، وكفر الشيخ، والدقهلية».