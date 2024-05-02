«التنمية الحضرية»: تطوير رأس البر يتوافق مع التصميم العمراني للمدينة

كشف صندوق التنمية الحضرية في منشور على صفحته الرسمية على موقع «فيس بوك»، تفاصيل مشروع تطوير عواصم المحافظات بدمياط ويتضمن مدينة رأس البر، مشيرا إلى أن المشروع يتوافق مع التصميم العمراني لمدينة رأس البر، ويحافظ على تناسق المنظر الجمالي للعمارات والمباني السكنية، مضيفًا أن المشروع يجري العمل به على موقعين، الأول على مساحة 60 فدانًا ويتضمن 96 عمارة والعديد من المنشآت الخدمية، والموقع الثاني على مساحة 72 فدانًا تشتمل على 143 عمارة سكنية والعديد من المنشآت الخدمية.

تفاصيل تطوير مدينة رأس البر

وأكد صندوق التنمية الحضرية أن الموقع الأول من مشروع تطوير مدينة رأس البر بمحافظة دمياط يتضمن تنفيذ 1920وحدة سكنية، بهدف تسكين 8 آلاف نسمة بكثافة سكانية تبلغ 133 شخصا لكل فدان، والموقع الثاني يتضمن 2860 وحدة سكنية تستهدف تسكين 11 ألفا و440 نسمة بكثافة سكانية 159 شخصا لكل فدان، موضحا أن مساحة العمارة السكنية بالموقع الثاني تبلغ 523 مترا مربعا.