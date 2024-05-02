«التنمية الحضرية»: تطوير منطقة بحر البقرة العشوائية لتصبح «جوهرة الفسطاط»

أعلن صندوق التنمية الحضرية تطوير منطقة بطن البقرة بمصر القديمة لتصبح آمنة ومناسبة لحياة المواطنين، وتحويلها من منطقة عشوائية غير آمنة للعيش إلى منطقة استثمارية «تلال الفسطاط ريزيدنس»، الذي يعد أكبر متنفس أخضر ومزار سياحي طبيعي ومن المقرر إقامته على مساحة 500 فدان.

تطوير منطقة الفسطاط التاريخية

وأوضح المهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن مشروع «تلال الفسطاط ريزيدنس» أو «جوهرة الفسطاط» سيُقام مكان منطقة بطن البقرة سابقًا، لافتا إلى أن المشروع يقع ضمن نطاق مشروع حدائق الفسطاط الذي يهدف لتطوير منطقة الفسطاط التاريخية، ويعد من أهم المشروعات القومية.

وأشار خالد صديق إلى أنه من المخطط أن تكون حدائق الفسطاط مقصدا سياحيا إقليميا وعالميا إلى جانب تطوير المنطقة التاريخية، موضحًا أن العمل مستمر في مشروع «تلال الفسطاط ريزيدنس» للانتهاء منه في أقرب وقت، لافتا إلى أن الإنشاءات تتم في المشروع ليكون مشروعا استثماريا، ويتكون من «13 عمارة للنشاط الاستثماري، 468 وحدة سكنية، 32 عمارة إسكان مقترح تعديلها بإجمالي 2300 وحدة».