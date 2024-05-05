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نادر حمدي يرزق بمولودة جديدة: «الحمد لله على تمام النعمة»

كتب:

بسمة شطا
05:28 م | الأحد 05 مايو 2024
نادر حمدي

نادر حمدي

كشف الموزع الموسيقي نادر حمدي عن استقبال مولودة جديدة، وذلك من خلال منشور شاركه مع جمهوره عبر صفحته الخاصة على موقع «إنستجرام» كاشفا عن اسمها.

نادر حمدي يرزق بمولودة جديدة

كتب نادر حمدي: «الحمد لله على تمام النعمة واكتمال المنة رزقت بـ كنز ولله الحمد من قبل ومن بعد»، وعلى الفور انهالت عليه التعليقات من عدد من الفنانين لتهنئته، من بينهم الفنان أحمد الشامي الذي كتب: « تتربي في عزك يا نادر وألف مبروك ربنا يبارك».

يذكر أن الفنان نادر حمدي عمل مع عدد كبير من المطربين، من بينهم عمرو دياب وأنغام وغيرهما.

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بقلم بسمة شطا