نادر حمدي لـ«أنغام»: كنت بذاكر قبل الامتحان بأسبوع.. وفرقة «واما» شاطرة

قال الفنان نادر حمدي إن أعضاء فرقة واما «شاطرين» في الآلات التي يجيدون العزف عليها، متحدثا عن ذكرياته خلال دراسته في معهد «الكونسرفتوار»: «أنا كنت بذاكر في آخر الوقت، وكنت شاطر في إني أذاكر في آخر الأسبوع قبل الامتحان».

وأضاف نادر حمدي ببرنامج «أنغام»، المذاع على قناة «dmc»، وتقدمه الفنانة أنغام، أنه يعرف كل سمات المؤلفين المشهورين: «عارف بيتهوفن أبعاده عاملة إزاي، وموتسارت، كل واحد له شخصية معينة، وبيكررها في معظم الأعمال لكن بميلودي تاني».

واستضاف برنامج «أنغام»، المذاع على شاشة قناة «dmc»، وتقدمه الفنانة أنغام، فرقة "واما"، وذلك في حلقة جديدة للبرنامج، يسلط الضوء على مشوارهم الفني الناجح، واللون الغنائي المميز الذي يقدمونه في صورة أغانٍ شبابية.