نادر حمدي لـ أنغام: والدي حمى تراث «سيد درويش» وكان مرجعه

استضاف برنامج «أنغام»، المذاع على شاشة قناة «dmc»، وتقدمه الفنانة أنغام، فرقة واما، وذلك في حلقة جديدة للبرنامج، تسلط الضوء على مشوارهم الفني الناجح، واللون الغنائي المميز الذي يقدمونه في صورة أغانٍ شبابية.

كواليس أغنية «كان يا مكان»

وكشف الفنان نادر حمدي كواليس أغنية «كان يا مكان»، قائلا إنه سمع لحنها للمرة الأولى بواسطة إيهاب عبدالواحد، متابعا: «كان لحن بس من غير كلمات، وعجبني جدا، وقررت أسمعه لفريق واما، وعجتبهم جدا، والأغنية كانت اسم الألبوم».

وأضاف «حمدي» أنه اشترى الأورج الخاص بالموسيقار طارق عاكف، «محمد نور كان بيشجعني إني أشتري أورج، وساعتها كنت مركز أوي في البيانو، ووالدي كان على علاقة مع طارق عاكف».

تراث سيد درويش

وأشار إلى أن والده كان حامي تراث الفنان الكبير سيد درويش بشكل كبير، «كان تقريبا فيه فترة كان هو المرجع لألحان سيد درويش بعد حسن البحر درويش، وبعدين إيمان البحر درويش».

وأوضح أن والده تواصل مع طارق عاكف لمساعدته في اختيار أورج خاص به، «قاله أنا عندي مخزن فيه كي بوردز كتيرة للأورج، واشتريت واحد وفضل معايا فترة كبيرة، ووزعت عليه أغنية (حبها جوه القلبين) وكنت جايب الأورج علشان الفرقة».