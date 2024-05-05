توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وشركة «إكسيد»

شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ممثلة في مركز الابتكار التطبيقي، والشركة المصرية للاتصالات لنظم المعلومات «إكسيد» بشأن التشارك في مشروع لتطوير تطبيق ضمان الجودة في مراكز الاتصالات، باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وقع اتفاقية التعاون المهندس رأفت هندي نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون البنية التحتية، ووائل مصطفى العضو المنتدب لشركة إكسيد، بحضور المهندس محمد نصر العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، والدكتور أحمد طنطاوي المشرف على أعمال مركز الابتكار التطبيقي.

‎تنمية صناعة التعهيد في مصر

وأكد الدكتور وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن اتفاقية التعاون تجسد التكامل بين مؤسسات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، من مؤسسات بحثية معنية بتطوير تطبيقات باستخدام أحدث التقنيات والذكاء الاصطناعي، ممثلة في مركز الابتكار التطبيقي التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وشركات القطاع الخاص، ممثلة في شركة «إكسيد» للعمل من خلال تعاون بناء له مردود إيجابي في المساهمة في تطوير القطاع؛ مضيفًا أن الهدف من الاتفاقية هو توظيف تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في تحسين كفاءة العمل وتنمية صناعة مراكز الاتصالات، وهو الأمر الذي يدعم الجهود المبذولة لتنمية صناعة التعهيد في مصر؛ وذلك في ضوء حرص الوزارة على تطويع التكنولوجيات الحديثة لتطوير كافة القطاعات؛ مشيرًا إلى تعاون مركز الابتكار التطبيقي مع مؤسسات أكاديمية وبحثية وقطاعات الدولة المختلفة وشركات محلية وعالمية؛ لتطوير تطبيقات مبتكرة باستخدام التقنيات الحديثة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مختلف المجالات.

مستقبل الخدمات التكنولوجية

وأوضح المهندس محمد نصر العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات أن المصرية للاتصالات حريصة على المشاركة في جهود تطوير وتحديث مراكز الاتصالات عبر شركة إكسيد، وذلك من خلال تطبيق أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي التي تضمن مواكبة التطور التكنولوجي الكبير الذي يشهده العالم، والذي ينعكس بشكل واضح كل مجالات الحياة، مشيرًا إلى أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي صارت جزء لا يتجزأ من مستقبل الخدمات التكنولوجية.

تحليل محتوى جميع المكالمات الصوتية

‎وأشار الدكتور أحمد طنطاوي المشرف على أعمال مركز الابتكار التطبيقي إلى أن التطبيق، يهدف إلى تحليل محتوى جميع المكالمات الصوتية، التي تتلقاها مراكز خدمة العملاء، وذلك من أجل اكتشاف أي مشكلات تتعلق بأداء موظفي خدمة العملاء، مثل عدم الامتثال لسياسات الشركة، والتعامل غير المناسب مع الموقف، وما إلى ذلك مما يمكن مشرفي مركز الاتصال من الحصول فوريا على تقييم كل موظف ويمكنهم أيضا من التدخل السريع في حالة ظهور دلالات على عدم سير أي مكالمة بالشكل المناسب.