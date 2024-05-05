تخصيص مركزين لفحوصات المقبلين على الزواج خلال إجازة شم النسيم 2024 بكفر الشيخ

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، عن تخصيص مركزين رئيسين لإجراء فحوصات المقبلين على الزواج، خلال فترة إجازة شم النسيم 2024، وذلك في إطار التيسير على المواطنين، بتوجيهات الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة.

أماكن فحوصات المقبلين على الزواج خلال شم النسيم 2024

وفقاً لما حدّدته المديرية، فإنّ أماكن ومنافذ استقبال فحوصات المقبلين على الزواج خلال إجازة شم النسيم 2024 بكفر الشيخ، كالتالي:

1- المركز الطبي ببلطيم - يعمل يوم الأحد 5 مايو 2024.

2- المركز الطبي بالرياض - يعمل يوم الاثنين 6 مايو 2024.

تخصيص مركزين رئيسين لإجراء فحوصات المقبلين على الزواج

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، لـ«الوطن»، أنّه تم تخصيص مركزين رئيسين لإجراء فحوصات المقبلين على الزواج، خلال فترة خلال إجازة شم النسيم 2024، وذلك من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 1 مساءً، في ظل تواجد فريق طبي مختص لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة للمقبلين على الزواج.

جدير بالذكر، أنّ المبادرة الرئاسية لفحص المقبلين على الزواج تستهدف الكشف على الأمراض المعدية والمزمنة والوراثية، وذلك لضمان جيل خالي من المرض.