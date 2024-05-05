حياة كريمة توزع أكثر من 13 ألف وجبة بـ59 كنيسة خلال احتفالات عيد القيامة

هنأت مؤسسة حياة كريمة، أقباط مصر والشعب المصري العظيم بمناسبة عيد القيامة المجيد.

وأوضحت مؤسسة حياة كريمة، أنها تحتفل هذا العام بعيد القيامة المجيد على طريقتها الخاصة، لافتة إلى أن متطوعي المؤسسة شاركوا مع شباب الكنائس المصرية في توزيع ما يزيد على 13 ألف وجبة ساخنة في 59 كنيسة بـ5 محافظات.

وقدمت حياة كريمة التهنئة لأقباط مصر قائلة: «كل عيد وإحنا متجمعين على الخير والمحبة وكل عيد وربنا مبارك والأكلة الهنية تكفي ميه، كُلُّ وَاحِدٍ كَمَا يَنْوِي بِقَلْبِهِ، لَيْسَ عَنْ حُزْنٍ أَوِ اضْطِرَارٍ لأَنَّ الْمُعْطِيَ الْمَسْرُورَ يُحِبُّهُ اللهُ».