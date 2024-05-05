مؤسسة حياة كريمة بالمنيا تهنئ أقباط المحافظة بعيد القيامة

هنأ المتطوعون في «حياة كريمة» بمحافظة المنيا، الإخوة الأقباط بعيد القيامة المجيد، وقد تقدم وفود المؤسسة للتهنئة أحمد العمدة منسق عام المحافظة، والدكتورة إيمان علي نائب المنسق العام.

إبراز الترابط بين نسيجي الأمة في المنيا

وترأس الوفود المنسقين الميدانيين ومسؤولي متابعة المدن، وهم أسماء عبدالقادر ومينا أبو اليمين ومريم ملاك وأحمد منازع ومحمد علي ومصطفى العزيزي وهاني عز وعلي المطهري ومحمد عبدالله وسلوى أبو العلا.

وأكد أحمد العمدة أن تواجد متطوعي المؤسسة للتهنئة ومشاركة إخوتهم فرحة العيد وتوزيع الوجبات من المؤسسة للأسر القبطية المستحقة في بعض قرى المحافظة هو تأكيد على الموروثات المصرية الأصيلة وعمق العلاقة والترابط بين نسيجي الأمة في المنيا، منوها أن محافظة المنيا بيئة خصبة للاستثمار بكافة أنواعه، والباب مفتوح للجميع للتكاتف.

مؤسسة حياة كريمة تقدم التهنئة للأخوة الأقباط

وتحرص مؤسسة حياة كريمة على المشاركة في الفعاليات والمناسبات السعيدة في محافظة المنيا، ويظهر شبابها بقوة خلال الاحتفالات بالأعياد كما يهتم شباب المؤسسة بزيارة المطرانيات والإيبارشيات في جميع المدن والمراكز التسع لتقديم التهنئة بعيد القيامة المجيد.