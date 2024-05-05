الأحزاب تهنئ الأقباط بعيد القيامة المجيد

هنأ عدد من الأحزب المصرية، الإخوة الأقباط بعيد القيامة المجيد، وذلك من خلال برقيات أو زيارة وفود من الأحزاب للكنائس.

وزار حزب المصريين الأحرار برئاسة النائب الدكتور عصام خليل، كنائس محافظة القليوبية للتهنئة بعيد القيامة المجيدة، كما حامد أبو الخير إلى كنيسة الشهيد مارجرجس بمدينة طوخ، ونقل تهنئة رئيس الحزب والأمانة المركزية إلى القمص تيموثاوس وشعب الكنيسة.

المصريين الأحرار يرسل وفدا لتهنئة الأقباط بعيد القيامة

كما زار وفد الحزب، كنيسة السيدة العذراء والبابا بطرس بالخانكة، ومارجرجس والقديس ديسقورس بالخصوص، والسيدة العذراء والبابا كيرلس عمود الدين عزبة النخل، وعددا من كنائس المنطقة.

مصر أكتوبر يهنئ الأقباط بعيد القيامة

ومن ناحية أخرى، توجه وفد من أمانة حزب مصر أكتوبر بمحافظة الغربية، بزيارة عدد من الكنائس داخل المحافظة؛ لتقديم التهاني للإخوة الأقباط وذلك في إطار الاحتفال بعيد القيامة المجيدح تنفيذا لتوجيهات الدكتورة جيهان مديح رئيس الحزب، وتكليف من أحمد الشرقاوي أمين الحزب بمحافظة الغربية.

وبعد ذلك توجه وفد حزب مصر أكتوبر إلى كنيسة الملاك ميخائيل، واستقبلهم القمص فيلوباتير والقمص ميخائيل والقمص بولس والقمص أبانوب، وبعد ذلك زار الوفد كنيسة العذراء بالصاغة واستقبلهم القس بكسيموس سعيد والقس بخاميوس، ثم ذهب الوفد إلى كنيسة الست دميانة بحي مصطفى كامل حيث قوبلوا بترحاب شديد من القمص شنودة والقس بيشوي سمير والقس مكاريوس.