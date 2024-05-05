مصطفى عمار: مصر نافذة الفن وحفلات الربيع بالمحافظات خطوة مهمة

أكد الكاتب الصحفي مصطفى عمار، رئيس تحرير جريدة الوطن، أن مصر النافذة الأولى لأي فنان عربي يسعى لتحقيق النجومية، مشددًا على أن حفلات «ليالي مصر» تعمل على إعادة إحياء دور مصر الثقافي والتنويري.

الحفلات لن تقتصر على القاهرة

وأشار «عمار»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية شيرين عفت، ببرنامج «اليوم»، المُذاع عبر شاشة «دي أم سي»، إلى أن الحفلات لن تقتصر على القاهرة وستكون في المحافظات؛ إذ أنه من حق أبناء مصر الموجودين في المحافظات أن يشعروا بتقدير الدولة لهم ويعطي انطباعا جيدا أن هناك اهتماما بهم بشكل كبير.

مصر دفعت ثمن غياب التنوير بالمحافظات

وأكد أننا دفعنا ثمنا غاليا عن غياب الاهتمام بالمحافظات في ملفات التنمية والإعمار والثقافة والفن، وجاء الوقت للالتفات لهذا الملف الحساس.

وأوضح أن المحافظات تشهد عروض ومهرجانات للقراءة والإبداع وهي خطوة مهمة من الشركة «المتحدة»، التي تضع على عاتقها مشروع ليالي مصر من أجل الاستمرار به وتنفيذه بشكل أوسع وعلى مستوى جميع المحافظات.