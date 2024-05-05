حكيم وعدوية يحييان حفلات ليالي مصر اليوم

يستعد حكيم، مساء اليوم الأحد، لإحياء واحدة من حفلات ليالي مصر التي تطلقها شركتا المتحدة برودكشن وتذكرتي، تحت رعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال أعياد الربيع وشم النسيم.

حكيم يحيي حفلا في شبين الكوم

ويحيي الفنان حكيم حفله الغنائي في نادي سيتي كلوب بفرع شبين الكوم، وكان قد روج لها عبر صفحته الخاصة على موقع الصور الشهير انستجرام، قائلا: «إن شاء الله يوم الأحد الموافق 5 مايو هاكون مع أحلى جمهور في شبين الكوم ونعمل أحلى حفله من سلسلة حفلات ليالي مصر».

محمد عدوية يشارك في ليالي مصر

ويشارك حكيم في هذا الحفل الغنائي أيضا الفنان محمد عدوية الذي روج هو الآخر للحفل الغنائي عبر صفحته الخاصة على انستجرام، قائلا: «مستنيكم يوم الأحد 5 مايو في ليلة طربية في سيتي كلوب بشبين الكوم».