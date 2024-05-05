مصطفى عمار: «المتحدة» حولت مهرجان القلعة لظاهرة فنية 

قال الكاتب الصحفي مصطفى عمار، رئيس تحرير جريدة الوطن، إن إطلاق الشركة المتحدة لحفلات ليالي مصر ليس غريبًا على الشركة وما تقدمه خلال السنوات الماضية ومنذ دخولها للسوق الفني والإنتاج في مصر، مشددًا على أن المتحدة تعمل على إعادة دور مصر الثقافي والتنويري والفني على مستوى كبير جدًا.

الفنانون يتنافسون للمشاركة في محكى القلعة

وأشار «عمار»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية شيرين عفت، ببرنامج «اليوم»، المُذاع عبر شاشة «دي أم سي»، إلى أن الشركة المتحدة كانت راعي للظهور القوي لمهرجان محكى القلعة، والذي تحول لظاهرة فنية ينتظرها الوطن العربي ونجومه لكي يشاركوا في الغناء بمكان مهم وأثري في مصر مثل القلعة.

المتحدة لديها رؤية تؤكد ريادة مصر الفنية

وأوضح أن الشركة المتحدة اهتمت أيضًا بمهرجان الموسيقى العربية ونقله عبر شاشات قنواتها، بالإضافة إلى مهرجان السينما المصرية، ولديها خطة ورؤية واضحة تؤكد ريادة مصر الفنية والثقافية.