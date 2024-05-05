مصطفى عمار: حفلات «ليالي مصر» محاولة لإعادة القاهرة إلى مكانتها الطبيعية كمنارة للفن

أكد الكاتب الصحفي مصطفى عمار، رئيس تحرير جريدة الوطن، أن حفلات «ليالي مصر»، التي أطلقتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية محاولة لإعادة مصر لمكانتها الطبيعية بين الدول العربية كمنارة فنية وثقافية يحتذي بها الآخرون.

تنافس بين نجوم الفن للمشاركة في هذه الحفلات

وشدد «عمار»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية شيرين عفت، ببرنامج «اليوم»، المُذاع عبر شاشة «دي أم سي»، على أن حفلات الربيع وليالي مصر كانت إحدى سمات الفن المصري التي أفرزت العديد من نجوم الغناء في مصر والوطن العربي، وكان هناك تنافس بين نجوم الفن في الوطن العربي للمشاركة في هذه الحفلات من أجل الوصول للجمهور الأكبر والذي يقدر الفن بشكل كبير.

ليالي مصر خطوة محمودة من الشركة المتحدة

وأشار إلى أن حفلات «ليالي مصر» خطوة محمودة من الشركة المتحدة لإعادة حفلات الربيع، ولن تكون مقتصرة على العاصمة فقط وستجوب المحافظات خلال أيام الربيع ويحيها كبار المطربين المصريين.