مصطفى عمار: حفلات «ليالي مصر» هدفها استمرار الريادة في نشر الثقافة والفن

قال الكاتب الصحفي مصطفى عمار، رئيس تحرير جريدة الوطن، إن الهدف الأشمل لإقامة حفلات «ليالي مصر» هو استمرار ريادة الفن المصري ويكون صاحب اليد العليا، ولن يتحقق هذا إلا بوجود مواهب جديدة تأخذ الفرصة للنجاح والانتشار.

وشدد «عمار»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية شيرين عفت، ببرنامج «اليوم»، المُذاع عبر شاشة «دي إم سي»، على أن الشركة المتحدة أطلقت العديد من المشروعات، بداية من «مهرجان العلمين»، بالإضافة لبرنامج «كابيتانو مصر» الذي أعطى فرصة ومساحة لأبناء المحافظات للمشاركة في برنامج هو الأضخم عربيًا للوصول إلى حلمهم للعب كرة القدم بشكل احترافي.

وأشار إلى أن «المتحدة» قدمت أيضًا برنامج «الدوم» ومنحت فرصة للمواهب في الغناء والتقديم التلفزيوني والتمثيل وفرصة لأبناء المحافظات للمشاركة ويكونون زملاء لنا في عدد من المواقع الصحفية والقنوات الإخبارية، موضحًا أن الشركة المتحدة مؤخرًا أطلقت مشروع كاستينج «تجارب الأداء» ومن سيفوز بالمسابقة سيتم إنتاج مسلسل درامي ضخم لهم لكي يتم صناعة نجوم للمستقبل.

وأوضح أنه لابد من وجود أجيال جديدة من الفنانين، متابعًا: «زي ما كان في نجيب الريحاني وبعده عادل إمام ومحمد هنيدي وبعده الجيل الحالي ورفاقه.. ومصر دائمًا ولّادة ولا تتوقف عن إنجاب نجوم على كل المستويات ولابد أن يكون هناك أجيال متلاحقة، مصر لها اليد العليا في نشر الثقافة والفن والتنوير».