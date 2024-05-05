مصطفى عمار: من يستمع للموسيقى ويشاهد فيلم سينما لن يكون صاحب فكر متطرف

أكد الكاتب الصحفي مصطفى عمار، رئيس تحرير جريدة الوطن، أن «ليالي مصر» والمشروعات التي تقدمها الشركة المتحدة على مدار السنوات الماضية ليس جانبا ترفيهيا فقط، موضحًا أن من يستمع للموسيقى ومن يشاهد فيلم سينما من صغره لا يحمل سلاح في وجه دولته ولن يكون صاحب فكر متطرف.

الفنون مصنوعة من أجل الارتقاء بالذوق وتهذيب الأخلاق

وأشار «عمار»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية شيرين عفت، ببرنامج «اليوم»، المُذاع عبر شاشة «دي أم سي»، إلى أن الفنون مصنوعة من أجل الارتقاء بالذوق وتهذيب الأخلاق، مشددًا على أن المجتمعات التي تهتم بالفنون لا يخرج من بينها إرهابي أو شخص متطرف، مؤكدًا أن الطفل الذي يشارك في عروض مسرحية ويذهب إلى المكتبة لا يمكن أن يكون عدوا لدولته في يوم من الأيام.

وأوضح أن الشركة المتحدة والقائمين عليها يدركون هذا بدرجة كبيرة، وهو الذي يجعلهم يسيرون في هذه الاتجاه لمنح فرص لأبناء محافظات مصر لكي يكونوا في يوم من الأيام أحد الرموز التنويرية التي تقود الدولة المصرية.