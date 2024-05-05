«اليوم» يرصد احتفال نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل المسيحيين بقداس عيد القيامة

استعرض برنامج «اليوم» المذاع عبر قناة «dmc»، تقديم الإعلامية شيرين عفت، تقريرًا عن احتفل نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل من المسيحيين بقداس عيد القيامة المجيد، في دور العبادة المسيحية الموجودة داخلها، والتي أنشأتها وزارة الداخلية تطبيقًا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

الاحتفال بقداس عيد القيامة المجيد

وخلال ذلك التقرير، وجّه القس مرقس رمسيس كاهن كنيسة مار مرقس، الشكر للرئيس السيسي وقطاع الحماية المجتمعية، على مشاركتهم في الأعياد المسيحية، لافتًا أن هذه المشاركة هي بمثابة حفظ لحقوق النزلاء المتكاملة.

وقال القس أندراوس صبحي عياد، كاهن كنيسة الأنبا أنطونيوس: «احتفال نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل بقداس عيد القيامة، بيفرق نفسيًا مع النزلاء وبيحسوا أنهم موجودين مع أسرهم».

شيوخ الأزهر قدموا التهنئة إلى النزلاء المسيحيين

ووجّه الأنبا دوماديوس الشكر للدولة المصرية، على مساعدتها وإسهامها في محاولة إسعاد كل نزيل في مراكز الإصلاح والتأهيل.

وذكر التقرير، أن شيوخ الأزهر الشريف قدموا التهنئة إلى النزلاء المسيحيين بعيد الميلاد المجيد، تجسيدًا للنسيج الوطني الواحد التي تنعم به مصر.

وقال محمد فرج زيدان، إمام وخطيب بوزارة الأوقاف، إنّ احتفال نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل من المسيحيين بقداس عيد القيامة، يعكس روح المودة والمحبة بين شركاء الوطن.