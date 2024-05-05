ضبط شخص يدير كيانا تعليميا دون ترخيص في القاهرة

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص، مقيم في محافظة القاهرة بإدارة كيان تعليمي وهمي دون ترخيص، كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان بالقاهرة واتخاذه مقرها مسرحا لممارسة نشاطه الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم بزعم منح الدارسين شهادات دراسية عليا في العديد من المجالات العلمية وإيهامهم بتسفيرهم للخارج لاستكمال دراستهم والإعلان عن ذلك عبر الإنترنت.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته عقود اتفاق دراسية، وشهادات بيان درجات منسوبة لإحدى الجامعات، ومطبوعات دعائية، ومجموعة من المستندات الخاصة براغبي السفر للخارج بقصد الدراسة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.