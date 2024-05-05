خريطة أماكن تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء في الفيوم

أعلنت محافظة الفيوم في بيان لها، المستندات المطلوبة للتقدم بملف التصالح في مخالفات البناء 2024، والتي تبدأ خلال ساعات قليلة، بحسب ما أوضحت في بيان لها، فضلًا عن موعد تلقي طلبات التصالح، وذلك بعدما أنهت المحافظة كافة استعداداتها لاستقبال طلبات المواطنين للتصالح على بعض مخالفات البناء التي حددتها وزارة التنمية المحلية في بيان لها.

وفي السطور الآتية، تنشر «الوطن» طريقة التقدم بطلب للتصالح في مخالفات البناء 2024، والأوراق المطلوبة وموعد التقديم.

أماكن التقديم على التصالح في مخالفات البناء

وذكرت محافظة الفيوم في بيانها، إنّ أماكن التقديم على التصالح في مخالفات البناء، تتضمن الآتي:

- المراكز التكنولوجية بمراكز المدن.

- سيارة الخدمات المتنقلة.

- الصفحة الرسمية لخدمات المحليات.

- تطبيق تصالح على الهواتف المحمولة.

متى يفتح التصالح في مخالفات البناء 2024؟

وأوضح الدكتور محمد التوني معاون محافظ الفيوم، والمتحدث الرسمي للمحافظة، في بيان صحفي، إنّه من المقرر أن يتم فتح التصالح في مخالفات البناء 2024 بمحافظة الفيوم بدءًا من الثلاثاء الموافق 7 مايو الجاري، ويستمر حتى منتصف أكتوبر المقبل.

المستندات المطلوبة للتصالح في مخالفات البناء

وذكر إنّ المستندات المطلوبة للتصالح في مخالفات البناء 2024 تتضمن الآتي:

صورة من بطاقة الرقم القومي للمتقدم بطلب التصالح في مخالفات البناء. ما يثبت صفة مقدم الطلب بالنسبة للمخالفة التي يرغب في التصالح عليها. شهادة بيانات المبنى أو الشقة التي يرغب في التصالح عليها. المستندات التي تثبت تاريخ القيام بالمخالفة. نسختين من الرسومات المعمارة الخاصة بالمخالفة التي تم تنفيذها على الطبيعة والتي تقدّم عليها طلب التصالح، شريطة أن يكون معتمد من مهندس مدني أو عمارة. نسخة من الرسومات المرفقة في ترخيص البناء إذ كان هناك ترخيص بناء سابق. صورة الترخيص إذ كان هناك ترخيص بناء سابق. تقرير هندسي حول السلامة الانشائية للمبنى المخالف. شهادة قيد مؤمنة للمهندس مصدر التقرير صادرة عن نقابة المهندسين، أو صورة منها بعدما يتم الاطلاع على الأصل. إيصال سداد رسوم فحص ودراسة طلب التصالح. إيصال سداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع. عقد اتفاق موثق في الشهر العقاري بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الاتفاق بالنسبة لحالات التعدي على حدود الارتفاق المتبادلة بالموافقة على تقديم طلب التقنين. المستندات الدالة على الموافقة على تقنين وضع اليد طبقًا للقوانين المنظمة لذلك، وذلك فيما يخص المخالفات على الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة. شهادة منسوب لأعلى نقطة بالعقار صادرة من الهيئة المصرية العامة للمساحة. إحداثيات للمبنى محل المخالفة معتمدة من إحدى الجهات الحكومية بالنسبة لمخالفة تجاوز قيود الارتفاع. خريطة مساحية مثبت بها ما يفيد تطابق المبنى محل المخالفة مع خطوط التنظيم، معتمد من الجهة الإدارية بالنسبة للمخالفات التي تمت بالعقارات الواقعة داخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة. صورة فوتوغرافية للمخالفة محل طلب التصالح بالنسبة للمخالفات التي تمت بالعقارات الواقعة داخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة. نسخة رقمية من كافة المستندات المرفقة بطلب التصالح محملة على أسطوانة مدمجة.

كم تبلغ قيمة التصالح في مخالفات البناء؟

ووفقًا لما ورد في آخر قرارات قانون التصالح الجديد 2024 فإنّ قيمة التصالح في مخالفات البناء تكون كالآتي:

المساحات التي تصل لـ 250 مترًا.. 125 جنيه في القرى، و500 جنيه للمتر في المدن.

أكثر من 250 وحتى 500 مترًا.. 250 جنيه للمتر في القرى، و1000 في المدن.

أكثر من 500 متر وحتى 1000 متر.. 1000 جنيه للمتر في القرى و2000 في المدن.

أكثر من 1000 متر وحتى 2000 متر.. 2000 جنيه في القرى و3 آلاف في المدن.

أكثر من 2000 متر وحتى 4 آلاف متر.. 3500 في القرى و4 آلاف بالمدن.

أكثر من 4 آلاف متر.. 5 آلاف جنيه في القرى والمدن.