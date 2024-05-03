بـ16 توجيها.. محافظة الفيوم جاهزة لاستقبال ملفات التصالح في مخالفات البناء

عقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، اجتماعا موسعا ضم مختلف مسؤولي المحافظة، ومجالس المدن، والجهات ذات الصلة، لوضع التوجيهات المتعلقة ببدء تلقي طلبات المواطنين للتصالح على مخالفات البناء 2024 المرحلة الثانية، والتي تبدأ الأسبوع المقبل، بحسب ما أعلنت الحكومة في بيان لها، إذ أصدر المحافظ 16 توجيها لضمان سير ملف التصالح بسهولة ويسر.

وفي السطور الآتية، تستعرض «الوطن» تفاصيل توجيهات محافظ الفيوم، لسرعة إنجاز ملف التصالح في مخالفات البناء 2024.

متى يفتح التصالح في مخالفات البناء 2024؟

وأعلنت محافظة الفيوم، في بيان لها، عن موعد فتح التصالح في مخالفات البناء 2024، والذي يبدأ الثلاثاء المقبل، تنفيذا لتوجيهات الحكومة، وتستمر حتى 15 أكتوبر المقبل.

كم سعر المتر في التصالح على مخالفات البناء؟

ووفقًا للائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، فإنّ سعر المتر في التصالح بمخالفات البناء يكون كالآتي:

500 جنيه للمتر في المدن للمساحات التي تصل حتى 250 مترا.

125 جنيه للمتر في القرى وتوابعها للمساحات التي تصل حتى 250 مترا.

1000 جنيه للمتر في المدن للمساحات التي تزيد عن 250 مترا، وحتى 500 متر.

250 جنيه للمتر في القرى وتوابعها للمساحات التي تزيد عن 250 مترا وحتى 500 متر.

2000 جنيه للمتر في المدن للمساحات التي تزيد عن 500 متر وتصل حتى 1000 متر.

1000 جنيه في المتر للقرى وتوابعها للمساحات التي تزيد عن 500 متر وتصل حتى 1000 متر.

3000 جنيه للمتر في المدن للمساحة التي تزيد عن 1000 متر مربع وتصل لـ2000 متر.

2000 جنيه للمتر في القرى وتوابعها للمساحة التي تزيد عن 1000 متر وتصل لـ2000 متر.

4000 جنيه للمتر في المدن للمساحات التي تزيد عن 2000 متر مربع وتصل لـ4000 متر.

3500 جنيه للمتر في القرى للمساحات التي تزيد عن 2000 متر وتصل لـ4000 متر.

5000 جنيه في المدن والقرى للمساحات التي تزيد عن 4000 متر.

توجيهات ملفات التصالح في مخالفات البناء 2024

وجاءت توجيهات محافظ الفيوم، قبل بدء استقبال ملفات التصالح في مخالفات البناء 2024 كالآتي: