وكيل «خطة النواب» يشيد بخصيص أكثر من نصف موارد الدولة للحماية الاجتماعية

علّق النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على تصريحات وزير المالية بتخصيص أكثر من نصف موارد الدولة بالموازنة الجديدة للحماية الاجتماعية، مشيرًا إلى أنّ الإيرادات المتوقعة في موازنة الحكومة للعام المالي الجديد حوالي 5,3 تريليون جنيه، ما يعني تخصيص 2,7 تريليون جنيه لبناء الإنسان والدعم.

الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية

وتابع «سالم»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامية لبنى عسل، والمُذاع على شاشة «الحياة»: «الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، والتي مخصص لها 663 مليار جنيه، كما أنَّه وفقًا للاستحقاق الدستوري للصحة سيخصص لها نحو 496 مليار جنيه، والاستحقاق الدستوري للتعليم ما قبل الجامعي والتعليم الجامعي والبحث العلمي 465 مليار جنيه، وللتعليم قبل الجامعي و140 مليار جنيه للبحث العلمي و294 مليار جنيه للتعليم الجامعي».

وأكد: «جملة الاستحقاق الدستوري للتعليم 999 مليار جنيه بالإضافة إلى الأجور وتمثل 570 مليار جنيه، وإجمالي مخصصات الأربعة بنود مجتمعة تبلغ 2,7 تريليون جنيه أي ما يساوي 50% من إيرادات الدولة».

تعزيز الحماية الاجتماعية

وأشار إلى تحقيق مصر الاستحقاق الدستوري لـ «الصحة والتعليم» بشكل دائم والدولة على مدار العامين الماضيين وكنتيجة للتداعيات العالمية والتوترات الإقليمية والدول المحيطة، ما نتج عنه ارتفاع كبير في معدلات التضخم وضغط على المواطنين، تدخلت الدولة لتخفيف الآثار السلبية لارتفاع الأسعار، وهو ما شهدناه على مدار الأشهر الماضية من توجيهات الرئيس السيسي وإصدار قرارات من شأنها تعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر استحقاقًا.