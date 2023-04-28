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بالأرقام.. تفاصيل نمو مخصصات الدعم بموازنة العام المالي الجديد

كتب:

أسماء زايد
06:53 م | الجمعة 28 أبريل 2023
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

أوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن موازنة العام المالي الجديد 2023/ 2024‎‎ تستهدف تحقيق أعلى فائض أولي تصل نسبته إلى نحو 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي.

زيادة مخصصات الدعم 

وأشار على الصفحة الرسمية له على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك » أنه على الرغم من ذلك، تضمنت الموازنة زيادة مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 28.2% مقارنة بنحو 17.1% بموازنة العام المالي الجاري، حيث اشتملت على زيادة الدعم الموجه لعدة قطاعات، منها: السلع التموينية، والمواد البترولية، والصادرات، والتأمين الصحي والأدوية، ودعم إسكان محدودي الدخل والإسكان الاجتماعي، ودعم معاش الضمان الاجتماعي.

ولفت مركز المعلومات إلى أن نمو المخصصات الدعم بموازنة العام المالى الجديد جاء كالتالى :

_20% دعم السلع التموينية ._24%دعم المواد البترولية ._50.4% التأمين الصحى والأدوية ._24% معلش الضمان الاجتماعى .

_103.5% دعم إسكان محدودة الدخل والإسكان الاجتماعي ._462.5 دعم الصادرات .

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