خلال اجتماع مجلس الحرب الإسرائيلي.. تأييد كبير لمقترح الهدنة المصري

أكدت دانا أبو شمسة مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، أن هيئة البث الإسرائيلية، قالت إن المقترح المصري للوصول إلى الهدنة في قطاع غزة، حظى بتأييد أعضاء مجلس الوزراء الإسرائيلي، بما في ذلك رؤساء مؤسسة الدفاع.

تأييد لمقترح المصري للهدنة

كشفت وسائل إعلام عبرية، عن استمرار اجتماع مجلس الحرب الإسرائيلي، لمناقشة رد حركة حماس على مقترح صفقة تبادل المحتجزين والهدنة، وأعلن عدد من الوزراء من بينهم وزير جيش الاحتلال يوآف جالانت، الذي أييد المقترح المصري للهدنة، وفق ما نشرت قناة القاهرة الإخبارية على موقعها على الانترنت.

ووصف يوآف خلال اجتماع مجلس الحكومة، المقترح المصري للهدنة في قطاع غزة، بـ«صفقة جيدة»، موضحًا أنها فرصة لإعادة المحتجزين في قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي.

نتنياهو يعلن رفضه لمطالب الفصائل الفلسطينية

أعلن نتنياهو رفضه لمطالب الفصائل الفلسطينية، بإنهاء الحرب في قطاع غزة، وسحب قوات الاحتلال من القطاع، مقابل إطلاق سراح المحتجزين، مؤكدًا أن بقاء حماس في القطاع تهديد صريح لإسرائيل.

وأكد رئيس حكومة الاحتلال، إن إسرائيل لن تقبل شروط الفصائل التي تصل إلى حد الاستسلام، وستواصل القتال حتى تحقيق أهداف الحرب في قطاع غزة، وفق ما نشرت قناة القاهرة الاخبارية نقلا عن وكالة رويترز.

ويعاني قطاع غزة من عدوان مستمر من قوات الاحتلال الإسرائيلية غير مسبوق، وذلك من خلال البر والبحر والجو، منذ السابع من أكتوبر الماضي، مما أسفر عن ارتقاء أكثر من 35 ألف شهيد ونحو 75 ألف مصاب وأغلب الشهداء والمصابين من النساء والأطفال.

واستمرار قوات الاحتلال في منع وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية والغذائية إلى قطاع غزة، وبالأخص الشمال، فيما هناك مخاوف من أن المساعدات لا تكفي احتياجات سكان جنوب القطاع الذي يتواجد معظمهم في مدينة رفح آخر ملاذ للناجين، وفق ما نشر موقع قناة القاهرة الاخبارية.