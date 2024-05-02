«الباز»: هناك عند شديد من إسرائيل وحماس بشأن الهدنة لتحقيق أقصى مكاسب ممكنة

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، إننا لسنا أمام أول جولة بشأن هدنة غزة، فكانت هناك جولة سابقة مصر وصلت فيها إلى وضع تصور شامل أمام إسرائيل وأمام حماس، وكان من المفترض أن يتم مراجعة هذا التصور ثم يعودوا بملاحظتهم، لإعلانه مرة أخرى، وتعطل هذا المسار بعند شديد جدًا أبداه الطرفان، ورغبة شديدة في تحقيق أقصى المكاسب الممكنة.

اجتياح رفح الفلسطينية

وأكد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كل الزوايا» مع الإعلامية سارة حازم طه، المذاع على قناة «أون»، أن اليوم نحن نقف أمام جولة نوعية مختلفة يتحرك فيها المفاوض المصري ومُسلط على رقاب الجميع، ورغبة إسرائيل في القيام بعملية عسكرية في رفح الفلسطينية، وهي العملية التي إذا تمت تكون الأخطر على الإطلاق.

صعوبة المفاوضات بين الطرفين

ونوه بأنه إذا كنا نشير إلى حوالي 34 ألفًا و600 شهيد، الآن داخل القطاع، فمع البدء في العملية العسكرية في رفح الفلسطينية يمكن أن يسقط مئات الآلاف إذا تم هذا الاجتياح، مشددا على أن الحديث عن الاجتياح بمثابة ورقة ضغط قوية، متابعًا: «هذا السبب الذي يجعل المفاوضات أكثر ضغطا وجدية».