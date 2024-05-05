«الأوقاف»: الدولة تدعم دور الواعظات وتوسع نطاق عملهن

قال الدكتور أيمن أبو عمر، وكيل وزارة الأوقاف لشؤون الدعوة، إنَّ الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تولى اهتماما كبيرا بالمرأة، ولذلك أطلقت وزارة الأوقاف 2024 عام الواعظات، لما لهن من دور كبير في مجال الدعوة وخدمة المجتمع.

مؤتمر الواعظات

وأوضح «أبو عمر»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مع الناس»، والمُذاع على شاشة «قناة الناس»: «مؤتمر الواعظات كان عدة ورش علمية تم مناقشتها على مستوى علمي عال».

وتابع وكيل وزارة الأوقاف لشئون الدعوة: «من أهم توصيات المؤتمر، التوسع في التدريب، ومنح رسائل الدكتوراه والماجسيتر للواعظات، ومن المقرر عقد مؤتمر دولي للتعريف بالنموذج المصري الفريد في مجال عمل الواعظات».