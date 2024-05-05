رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

«الأوقاف»: الدولة تدعم دور الواعظات وتوسع نطاق عملهن

كتب:

منى صلاح
09:01 م | الأحد 05 مايو 2024
الدكتور أيمن أبو عمر

الدكتور أيمن أبو عمر

قال الدكتور أيمن أبو عمر، وكيل وزارة الأوقاف لشؤون الدعوة، إنَّ الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تولى اهتماما كبيرا بالمرأة، ولذلك أطلقت وزارة الأوقاف 2024 عام الواعظات، لما لهن من دور كبير في مجال الدعوة وخدمة المجتمع.

مؤتمر الواعظات

وأوضح «أبو عمر»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مع الناس»، والمُذاع على شاشة «قناة الناس»: «مؤتمر الواعظات كان عدة ورش علمية تم مناقشتها على مستوى علمي عال».

وتابع وكيل وزارة الأوقاف لشئون الدعوة: «من أهم توصيات المؤتمر، التوسع في التدريب، ومنح رسائل الدكتوراه والماجسيتر للواعظات، ومن المقرر عقد مؤتمر دولي للتعريف بالنموذج المصري الفريد في مجال عمل الواعظات».

اقرأ المزيد:

مجلس الدولة يلزم محافظة دمياط بتشطيب مسجد لصالح وزارة الأوقاف

وزير الأوقاف يحذّر الأئمة والخطباء: جمع التبرعات داخل المساجد ممنوع

وزير الأوقاف: نحن أمام تجربة فريدة من نوعها في تمكين الدولة للمرأة

بدء فعاليات مؤتمر الأوقاف لتأهيل الواعظات ودورهن في مجال الدعوة
بقلم منى صلاح